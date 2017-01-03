彰濱秀傳成立機器人手臂人工關節置換中心

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彰濱秀傳紀念醫院3日成立「機器人手臂人工關節置換中心」，副院長譚台笙示範以機器人手臂輔助手術進行。（謝瓊雲攝）

彰濱秀傳紀念醫院今天上午成立「機器人手臂人工關節置換中心」，副院長譚台笙(右一)示範說明如以機器人手臂輔助手術進行。（謝瓊雲攝）

精準醫療已成主流，強調高度精密定位的機器人手臂能以極小的誤差值，精準完成人工關節置換術，且預後快速良好。(謝瓊雲攝)

膝關節退化患者福音，彰濱秀傳紀念醫院3日成立「機器人手臂人工關節置換中心」，未來將以高精密定位的機器手臂進行局部膝關節置換術，傷口小、減少疼痛，且術後復原快，無須長達3個月復健期，很快就能走跳自如。

精準醫療成主流，今天上午秀傳醫療體系副總裁古鳴洲、彰濱秀傳醫院副院長譚台笙、秀傳亞洲遠距微創手術中心副院長黃士維及彰化縣衛生局長葉彥伯等人出席，機器人手臂並現場模擬示範輔助手術進行。

譚台笙指出，國內統計有逾32萬人為膝關節退化、疼痛所苦，行走疼痛、上下樓梯與蹲姿都有困難，影響生活品質甚鉅，初期只能服止痛藥、注射玻尿酸，若因嚴重磨損，傳統手術做法多直接打掉整個膝關節，置換人工關節。

古鳴洲表示，臨床統計國內一年約有2萬多例接受全人工膝關節置換，其中高達三分之二患者僅單側或兩側關節磨損，不少人因運動傷害或意外導致單側關節損壞。

譚台笙說，透過術前電腦斷層掃描，以電腦3D動態進行規劃和設定，手術過程輔以3D即時動態影像，就能精準磨除壞損的膝關節，保留健康的骨頭及周邊神經與結締組織，大幅降低傷口周圍的肌肉及軟組織破壞，術後當天就可下床行走、隔天即可出院，不需要在經歷漫長的術後復健。

黃士維指出，未來將透過遠距微創手術中心，進一步運用機器人手臂進行髖關節等其他部位人工關節置換術的訓練。

(中時)