禽流感不比喪父文？防檢局長筆戰李惠仁惹議

防檢局長黃㯖昌留言暗指李惠仁影響力退燒，但李惠仁不滿黃消費他父親過世一事。(圖／翻攝自李惠仁臉書)

導演李惠仁曾執導紀錄片探討禽流感問題，也在臉書上與農委會防檢局長黃㯖昌辯論防疫政策，沒想到黃㯖昌竟然說，「你在批評禽流感防疫時，按讚的人很少，反倒是令尊（李惠仁父親）過世時，大家給的安慰最多。」此言引起李惠仁不滿，抗議黃㯖昌消費他剛辭世的父親。

李惠仁表示，相信臉書是公共意見交流的平台，當時黃㯖昌出任防檢局長時，也對黃抱有期待，希望有新氣象，能根除在地化的病毒，否則疫情會越來越嚴重，但兩人對禽流感疫情沒交集就罷了，今日看到黃留言講這些文字時，真的很難過，身為我國官員，怎麼會消費別人喪父一事，還用按讚來當言論是否受重視的評斷標準，經過此事，他也決定不再和黃㯖昌當臉書好友。

對此，不少網友都認為黃㯖昌確實把話說過頭了，「在別人傷口上灑鹽」。也有網友提到，大家可以針對議題提出事實和證據，進而互相討論，但提及對方家庭私事，不僅有失厚道也顯得自己立論不足。

黃㯖昌指出，發文用意是希望表達有多人對於李惠仁喪父一事表達安慰，他自己也按了流淚的圖案，並請李節哀、保重，並沒有輕佻或不敬，現在國際禽流感疫情嚴重，韓國在這波當中撲殺了2800萬隻家禽，日本也撲殺了百萬隻，相比之下，台灣只撲殺了28萬隻左右，可見防疫人員繳出了亮眼的成績單，假如李惠仁是真的關心疫情，應該一同呼籲養禽業者加強防疫，並採用非開放式飼養，而不是在臉書上隨意批評。

其實李惠仁和黃㯖昌在臉書上辯論的事情，大約從去年6月黃㯖昌從高雄農業改良場長調升為防檢局長開始升溫，當時黃㯖昌承諾要減少疫情場，否則會自請退休，李惠仁則稱讚黃是多年來「第一個主動對外說明勤禽流感防疫政策的人」。後來李惠仁也曾在臉書批評防檢局南北兩地舉辦禽流感相關會議，是「以開會之名，行遊樂之實」，黃㯖昌也親自回文反駁，指防疫人員工作辛勞，開會並沒有遊樂的情況。

(中時)