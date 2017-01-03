4G吃到飽延長？中華電：視市場狀況而定

中華電信董事長鄭優今天表示，月租699元4G吃到飽方案2月底到期後是否再延長，會看市場狀況做出對消費者最有利的決策，並強調有信心在4G市場維持不錯的業績。

700元有找4G吃到飽戰火未滅，中華電信推「大七喜」新方案，首年4G吃到飽，但台灣大與遠傳都將699、698費率延到2月，中華電信699方案也會延長到2月底，未來將再視狀況決定是否延長。

根據中央社報導，中華電信董事長鄭優下午出席神腦國際電商開站記者會時受訪表示，中華電信已推出月租777元首年4G吃到飽方案，至於699方案2月底到期後是否再延長，到時候會再檢討，距離現在還有一段時間，會看市場狀況做出對消費者最有利的決策。

外界關注4G市場面臨飽和，鄭優回應，如果中華電信提供的內容夠好，對消費者有吸引力，應該還是可以維持相當不錯的業績。

(集團連線報導)