年關將近避免血荒 捐血送黑熊杯
年關將近，農曆過年期間常因捐血者少而鬧血荒，高雄捐血中心未雨綢繆，發起捐血3次送與星巴克杯子等級的雙層保溫「黑熊杯杯」，國際扶輪社也發動捐血，將從7日起舉辦38場捐血活動；捐血中心主任洪啟民說，希望在過年期間將安全庫存量拉到10天以上。
洪啟民說，高屏澎及台東地區每天約需要使用1000袋的血液，目前血液庫存量是7.7天，在安全庫存邊緣，面對未來天氣冷及學生放寒假、加上農曆過年，都是捐血淡季，為了避免到時候鬧血荒，希望提早將安全庫存量拉高，以備不時之需。
高雄捐血中心3日舉辦捐血月活動，宣佈與黑熊保育協會合作，以「2017．黑熊杯杯到你家」為主題，設計限量具有雙層保溫效果的黑熊杯杯，上有台灣黑熊的圖案，可愛討喜；另在高雄捷運紅線也有全台唯一的捷運黑寶專車，同樣以台灣黑熊保育協會「黑寶」為主角，期待發出「愛捐血、護黑熊」聲音。
國際扶輪3510地區總監李素鳳今天也帶領全體扶輪社友，到高雄捐血中心響應，將從1月7日至2月19日舉辦38場捐血活動，為高雄募血源；而擔任捐血大使的正修科技大學時尚生活創意設計系學生王冠容，也呼籲大家踴躍捐血。
(中時)
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