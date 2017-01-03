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年關將近避免血荒 捐血送黑熊杯

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高雄》年關將近，避免血荒，捐血送黑熊杯
年關將近，高雄捐血中心發起捐血3次送雙層黑熊杯杯，國際扶輪3510地區總監李素鳳（前左三）帶領全體社友響應 。（呂素麗攝）
高雄》年關將近，避免血荒，捐血送黑熊杯
擔任高雄捐血中心捐血大使的正修科技大學時尚生活創意設計系學生王冠容（中），與「黑寶」（左）及「血寶」（右）一起呼籲大家踴躍捐血。（呂素麗攝）

年關將近，農曆過年期間常因捐血者少而鬧血荒，高雄捐血中心未雨綢繆，發起捐血3次送與星巴克杯子等級的雙層保溫「黑熊杯杯」，國際扶輪社也發動捐血，將從7日起舉辦38場捐血活動；捐血中心主任洪啟民說，希望在過年期間將安全庫存量拉到10天以上。

洪啟民說，高屏澎及台東地區每天約需要使用1000袋的血液，目前血液庫存量是7.7天，在安全庫存邊緣，面對未來天氣冷及學生放寒假、加上農曆過年，都是捐血淡季，為了避免到時候鬧血荒，希望提早將安全庫存量拉高，以備不時之需。

高雄捐血中心3日舉辦捐血月活動，宣佈與黑熊保育協會合作，以「2017．黑熊杯杯到你家」為主題，設計限量具有雙層保溫效果的黑熊杯杯，上有台灣黑熊的圖案，可愛討喜；另在高雄捷運紅線也有全台唯一的捷運黑寶專車，同樣以台灣黑熊保育協會「黑寶」為主角，期待發出「愛捐血、護黑熊」聲音。

國際扶輪3510地區總監李素鳳今天也帶領全體扶輪社友，到高雄捐血中心響應，將從1月7日至2月19日舉辦38場捐血活動，為高雄募血源；而擔任捐血大使的正修科技大學時尚生活創意設計系學生王冠容，也呼籲大家踴躍捐血。

(中時)

關鍵字：高雄捐血中心黑熊杯國際扶輪社血荒
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