有望納入世界文化遺產　阿里山森鐵竟傳停駛

阿里山森林鐵路傳出不堪虧損恐停駛的消息。(林務局提供)

2015年杜鵑颱風侵襲，讓阿里山森林鐵路的42號隧道受損。(林務局提供)

阿里山森林鐵路年虧3億元，外傳營運資金年中將見底，主管的林務局、台鐵局都不願接手，爹不疼、娘不愛的情形下恐停駛。林務局今天否認停駛謠言，表示營運基金還有67億元，現階段無斷炊問題，最快2018年會將整體業務轉移給台鐵局。

去年陸客來台減少，阿里山森鐵的搭乘人數從194萬人次下滑到160萬人次，加上高山鐵路的養護成本高，每年虧損高達3億元，種種不利因素環繞下，外傳森鐵的營運資金來源「林務發展及造林基金」今年中也將見底，讓主管機關林務局及代管的台鐵局都不願接下這個燙手山芋，森鐵恐面臨停駛的命運。

事實上，林務局有意爭取讓營運百年的阿里山森鐵能納入聯合國教科文組織(UNESCO)世界文化遺產，而目前全球有5條世界文化遺產鐵路，其中3條在印度境內，為此，我方上個月還與印度簽合作意向書，學習鐵路技術與觀光行銷。原以為阿里山森鐵受到主管機關重視，沒想到今日卻傳出停駛消息，令人錯愕。

面對傳聞，林務局副局長楊宏志否認將停駛。他說，林務發展及造林基金還有67億元，加上全台18座森林遊樂園區的門票收入會持續挹注，現階段無斷炊問題，原本森鐵業務在2015年底完全移轉給台鐵局，不料2015年杜鵑颱風侵襲，讓森鐵的42號隧道受損，後續修復工程須經環境評估、水土保持等作業，至少要花5年，才延宕了整體業務移轉作業。

楊宏志指出，原本台鐵局是希望修復完成並通車一年後再移轉，但目前林務局與台鐵局共治森鐵的做法，恐讓行政組織不穩定，導致相關單位人心浮動，不利行政作業，因此林務局已與台鐵局協調好，最快在今年3月會針對資金來源、業務安排、人力配置等訂出移轉的具體規畫，並經行政院核定後執行，目標2018年完成移轉，至於爭取登錄世界文化遺產的作業也持續進行中，會在適當的時間點提出申請。

(中時)