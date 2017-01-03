她和尪痛批王菲掀罵戰 「我們就事論事，不怕罵」

王菲日前開唱，遭陸歌手和德音樂家批評，造成熱議。(圖／kcpcl提供)

天后王菲演唱會日前睽違4年再開唱，但一唱完竟引來許多褒貶不一的評價，夯曲《忐忑》原唱歌手龔琳娜甚至坦言看完很難過，後來她的老公、德國音樂家「老鑼」也直批「王菲不再是個好歌手」，雖有不少人認同夫妻倆的看法，但也有部分天后粉絲不滿，砲轟兩人在炒新聞，對此，龔琳娜回應：「我們以事論事，觀點不會變。」

龔琳娜日前評完王菲「音色丟了、氣息沒了、音準走了」，其丈夫老鑼也發長文痛批王菲演唱技巧退步，並直言她已不再是那個努力的歌手。不過，夫妻倆此話一出，引來一些粉絲的謾罵，針對遭攻擊一事，據《華西都市報》報導，龔琳娜表示那已不是正常的批評，是變成人身攻擊了，但她接著淡定說道「我們批評王菲上海個唱的觀點不會變，我們是以事論事，正常的文藝批評，我們不怕罵。」

另外，龔琳娜也透露她和老鑼過去都很欣賞王菲，讚對方是位很優秀的歌手，以前教課時也會向學生分析讚美她先進的唱法。但是，這次演唱會上，王菲確實有多首歌沒唱好，「走音、跑調、氣息控制不好」，龔琳娜覺得他們沒有惡意，只是公正又真實的進行評論，「畢竟歌迷花了那麼多錢買門票觀賞演出，要對歌迷負責任」。

最後，龔琳娜還提及理解大家開罵的心情，粉絲都希望王菲完美，才無法接受如此批評，「但我相信，她下一次個唱，一定會唱好。」

(中時電子報)