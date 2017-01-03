罕見！小琉球連2日釣起霸王土魠魚

▲屏東小琉球2日釣到重達36.3公斤的霸王土魠魚，最後以1尾9萬多元的價格出售。（小琉球漁會提供）

屏東小琉球釣霸王土魠魚！受暖冬與大陸漁船中途攔截影響，土魠魚產量銳減，但今與昨日小琉球卻一連2天都釣起巨大土托魚，最重的達36.3公斤，甚至賣出1公斤2500元的好價格，為漁民賺進9萬多元，堪稱是最棒的年終獎金。

屬迴游性魚類的土魠魚，一般都在秋分以後會洄游到台灣海峽，分布在印度到西太平洋、台灣東部、南部海域及澎湖離島，但今年受暖冬、大陸漁船和澎湖定置網攔截影響，小琉球地區同時期產量不到往年的一半，連魚隻尺寸也顯得較小。

但昨日小琉球一名陳姓漁民以一支釣法，釣起36.3公斤的土魠魚，小琉球漁會總幹事蔡寶興說，一般土魠魚從10到20公斤不等，先前23公斤重的土魠魚就以1公斤2200元出售，加上該地區至少有6年沒釣起這麼大的土魠魚，因此吸引3、4家盤商在碼頭競價，最後以1公斤2500元的價格出售。

今日漁民李有全又釣到1尾29.8公斤重的土魠，李有全難掩喜悅地笑說，他與陳姓漁民是好友，前一天聽聞他的收穫前去湊熱鬧，順便沾沾喜氣，隔天一出海馬上就有所斬獲，讓他興奮不已，還未進港就打電話報喜，目前雖未競價，但他預估1公斤至少能賣超過2000元，也算為年終賺筆獎金。

(中時)