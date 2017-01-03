小琉球禁未定檢機車上島 元旦連假開出15張罰單

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小琉球自1月1日起，每個假日及國定假日，燃油機車需完成年度排氣定期檢驗合格才能進入小琉球地區，否則將遭罰2000元。（周綾昀攝）

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚島，近年來觀光發展迅速，遊客數量暴增，屏東縣環境保護局為維護當地空氣品質，元月1日起每個週末及國定假日，燃油機車需完成年度排氣定期檢驗合格才能進入小琉球地區，環保局則於元旦連假開出15張罰單。

琉球鄉居民雖僅約1萬2000人，但每年遊客高達40萬人次，為了在觀光旺季期間，維護空氣品質，環保局去年底開始宣導，台灣本島未實施排氣定檢合格的機車，假日「禁」入小琉球地區，1月1日執行管制作業，預計在明年，全面禁止非設籍琉球鄉燃油機車進入小琉球地區。

元旦連假期間，環保局在東港往返琉球登船碼頭，將攝影機架設於車輛進入渡船碼頭之機車通道上，執行燃油機車定訊管理系統，查詢車輛檢驗狀況，篩選出未進行年度機車排氣定期檢驗之車輛。

環保局表示，1、2日在東琉線碼頭稽查462輛機車，發現未定檢車輛有15輛，稽查未定檢不合格比例僅3%，成效還算不錯，而那些違規車輛，則依車輛違反空氣污染防制法第40條、67條暨裁罰準則第3條罰2000元。

環保局指出，除提醒民眾做機車年度排氣檢測，也希望未來遊客到琉球島旅遊時，能租低污染電動車或檢驗合格燃油車輛，還給當地居民新鮮與優良的空氣品質。

(中時)