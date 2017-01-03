一日狂吃80顆小湯圓又喝可樂 女子胃發炎
30歲陳姓女子一整天吃下約80顆小顆紅白湯圓，隔一天早上又喝下700cc可樂，發生胃痛、腹漲、想吐等前往童綜合醫院就醫，確診為因消化不良導致胃發炎，醫師劉伯堃表示糯米類製品難消化，又喝下二氧化碳氣泡飲料，造成存留胃部的食物快速膨脹造成身體不適。
陳姓女子某天早上吃下4碗甜湯圓，中午吃了一份菜頭粿，晚上又10碗鹹湯圓下肚，雖然都是小顆紅白湯圓，但一整天下來吃了約近80顆湯圓，隔日上班途中又到速食店買早餐，半小時的路程喝下700cc的可樂，到了辦公室感覺胃痛、腹漲、想吐等胃腸不適情形。
胃腸肝膽科醫師劉博堃表示，患者因為消化不良導致胃發炎，施打止吐針，並開立胃腸藥讓患者返家服用，叮囑務必要讓腸胃休息，至少要有一餐先不要進食，緩和胃部發炎狀況。
劉博堃指出，一天可以食用這麼多湯圓實屬難見，湯圓是糯米類製品很難消化，而患者隔日又喝下含有大量二氧化碳氣泡的飲料，造成存留在胃部的食物快速膨脹，才會突然感覺胃痛且噁心想吐。他呼籲，腸胃功能不佳或消化不良，不要食用太多糯米製品為宜。
(中時)
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