敷衍髮型師女友「一起死」 輕浮男遭辦加工自殺
28歲耿姓男子與前女友藕斷絲連，導致25歲現任湯姓女友鬱悶，湯日前傳簡訊抱怨：「好想去死。」耿竟回：「要死我會陪你！」結果湯女真的在2日清晨，從耿男和平東路住家13樓跳下身亡，檢警認為耿的輕浮說法，已強化死者尋短念頭，今依刑法加工自殺罪將耿送辦，偵訊後以3萬元交保。
檢警調查，湯女為髮型設計師，與從事保險業的耿交往，最近卻發現男友疑與前女友有往來，湯檢查男友手機，看到2人有不少曖昧互動，以此質問耿，對方卻愛理不理，反說2人是普通朋友，湯自己想太多，讓死者為此相當苦惱。
1日晚間湯到男友住家，再度要求耿解釋劈腿偷吃的事，要求男友要斷乾淨，後來經過耿男不斷安撫，2人喝了一些酒後相擁入睡。
2日清晨湯女醒來，疑似認為男友毫無誠意，越想越不甘心，悄悄起身搭電梯直上13樓樓頂，最後縱身跳下，因頭、胸多處重傷骨折，送醫後宣告不治。
檢警後來檢視死者手機，赫然發現湯女曾因情傷，向耿傳送想要尋短的訊息，不料耿男不以為意，非但沒有勸阻，竟然還回覆：「你想死我會陪你。」
檢方以此質問耿，他發現自己可能涉及「加工自殺」罪，這才驚覺事態嚴重，供稱女友最近心情不好，常說要自殺，他以為只是講一講而已，不知道真的發生不幸，事發後他也非常難過。
死者家屬證稱，湯女與前夫生下1子目前5歲，離婚後由她獨力扶養，為兼顧小孩和工作，湯女每天都很忙碌疲憊，最近又遭逢情傷常常失眠，得靠藥物才能入眠，精神狀況很不穩定，對輕浮的耿男極不諒解。
耿男今天下午遭警方移送北檢，檢方認為耿的回覆強化對方死意，訊後喻令3萬交保並限制住居，全案持續搜證釐清中。
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