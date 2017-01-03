劉世芳席開50桌宴客 展地方雄厚實力
網路媒體去年底公布綠營高雄市長爭霸首波民調，不僅激起新潮流系危機意識，也嗅出黨內兩位「天后」總統蔡英文、市長陳菊的角力痕跡；被視為陳菊嫡系接班人的立委劉世芳3日晚以尾牙名義席開50桌，用行動展現地方雄厚實力，破除低民調耳語，意味黨內初選之戰提早開打。
劉世芳因許多支持鄉親，對於有心人士操作民調而激憤不平，決定將原訂的服務處尾牙擴大舉辦，短短3天內召集完成，展現其團隊的強大動員能量；餐會座上賓多是劉世芳擔任副市長、立委期間接觸的地方人士、民間友人，高市長陳菊應邀到場，3名副市長及各局處長也都全數力挺，民進黨議會黨團甚至有近2/3議員出席，應證雄厚在地支持基礎。
陳菊致詞表示，不管是石化氣爆等這些高雄重大挑戰，還是大高雄許多重要城市建設推動，每一個關鍵時刻，擔任副市長的劉世芳「一直都在」，在她的身邊、也在高雄人的身邊，跟大家一起同甘共苦。
劉世芳細數高市政績，從原高縣的交通水利建設，到亞洲新灣區的標竿性建設，它們都沒有寫上她的名字，但裡面卻滿滿是劉世芳的汗水；她並進一步提到，後來披戰袍出征濁水溪以南最艱困的選區左營楠梓，為南台灣綠色執政拼上最後一塊拼圖。
劉世芳柔情訴說，相信高雄人會繼續牽成打拚骨力做實事、與大家同心同命長期守護的人，讓高雄的光榮發展延續。陳菊也給她一個深深擁抱，感謝她一路以來為高雄付出。
(中時)
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