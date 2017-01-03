弘光科大老師 花10年研發底泥採樣設備
「對土地有感情，所以要活化它！」弘光科大環安系老師胡慶祥，花了10年時間研發底泥採樣設備，可對水體及底泥中的汙染物進行檢測，讓民眾了解「汙染其實沒有那麼嚴重」，也讓土地再活化起來。
胡慶祥遠赴荷蘭研究取經，設計出底泥採樣設備，把基本理論變成一個器材，也變成商業化的設備，實際測底泥有沒有被汙染風險，目前，已經把專利設計，轉移給兩家公司。
設備本體為不鏽鋼拋光製作，高約1公尺、直徑30公分，包含一錨定部、一圍繞壁及至少一採樣裝置，該圍繞壁由該錨定部延伸並圍繞界定出一採樣空間，且形成複數個穿孔，可任意投入水中，重複使用，進行採樣，檢測汙染物，評估真實暴露的風險。
全世界首見新型「底泥採樣設備」，可以對水體及底泥中的汙染物進行檢測，透過這套設備檢驗，讓檢測結果更貼近真實，未來，將建立全台灣底泥汙染的資料庫。胡慶祥說，在台灣被列為汙染的土地，依照現行法令，都被冰起來，不能使用，但是透過底泥採樣設備採驗，有可能會讓土底再活化起來。
底泥採樣設備在試驗階段，胡慶祥表示，實測出來的結果，跟生物有效性理論很接近，未來，會利用這套設備，蒐集全台灣的底泥，建立資料庫，計畫已經獲得科技部、環保署支持，「數據做起來後，最終的目的，就是土地可以永續利用。」
(中時)
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