陳其邁掛首面看板 高雄市長角逐暗鬥轉明爭
綠營高雄市長人選之爭原本都是鴨子划水態勢，但新的一年開始，有意角逐的人紛紛採取行動昭告天下；除菊系的劉世芳在元旦連假後的第一天辦桌宴客外，被視為「英派」人馬的立委陳其邁也不約而同，選在同日掛上首面看板，讓各方競逐從暗鬥轉為明爭，選舉煙硝四起。
陳其邁上政論談話性節目爭取曝光，也曾擔任過高市代理市長，具有高知名度，不論在綠營內部或網路媒體民調，都領先前市長謝長廷子弟兵、立委管碧玲和趙天麟，以及來自原高雄縣的立委林岱樺、菊系的劉世芳。
拿下黨內初選等同市長大位勢在必得，外界臆測未來高雄市長不是菊系、就是英派，別無他人；不過，看似詭譎多變的初選之戰，除了管碧玲、趙天麟及林岱樺等熱門人選依舊磨刀霍霍、勤跑基層，尋求市民的支持外，保外就醫的陳水扁舉動也間接牽制南部選情。
從扁的女兒陳幸妤診所開幕場合上，看見要選台南市長的黨公職都到場，連曾受扁栽培的陳其邁也從高雄前來，甚至扁的致詞激起綠營基層懷念扁的共鳴，足以推敲出扁對民進黨上下，不只有魅力，還存在不少實力；但挺扁的這股氛圍到底在菊系、英派拉扯間，能注入多少力量，對初選是加分或減分效果，仍有待觀察。
(中時)
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