開槍射殺情敵男子投案 身上僅剩50元

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陳男於晚間6時許在警員陪同下，前往指認作案槍枝藏匿位置。（譚宇哲攝）

新北市27歲男子陳柏宏，去年12月31日疑因不滿38歲江姓前女友與舊情人重修舊好，憤而開車衝撞2人機車，還持槍射殺情敵導致其重傷，陳男今日上午11時許由律師陪同至蘆洲警分局投案，到案時一臉狼狽，全身只剩50元，仍要求先與女方通電話，還邊講邊哭，讓警方嘆道：「癡情誤事。」

陳男12月31日掌握江姓前女友與現任張姓男友行蹤，趁2人上班行經蘆洲區國道路二段30巷途中，陳男先開車從後方衝撞2人機車，江女摔車後倒地不起，張男則起身拿起手機欲報警，陳男見狀持槍下車，朝張男腹部開槍後逃逸，張男經送醫後幸無生命危險。

警方調查，陳男當天犯案後將棄車棄置五股中興路上，搭車返回台北市龍江路住處附近大樓藏匿，當晚還直接在頂樓看101跨年煙火，直到今日上午陳男因身上錢財花到僅剩50元，走投無路下聯絡父親，於上午11時許在律師陪同下至警局投案，訊後將依殺人未遂、毀損、恐嚇、槍砲罪嫌移送陳男。

警方表示，陳男到案後還心繫江姓前女友，先向警方要求與江友通電話，警方在取得女方同意下讓2人通話，陳男接起電話後情緒激動喊到：「老婆我愛妳。」隨後便流下男兒淚，也讓在旁警員搖頭感嘆：「癡情誤事。」

(中時)