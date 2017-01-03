被爆涉詐 嘉市新副市長張惠博：有心人抹黑

嘉義市長涂醒哲上午公布新副市長由前彰師大校長張惠博擔任。（呂妍庭攝）

前彰師大校長張惠博才被宣布將擔任副市長，就被爆料可能涉詐，讓他十分氣憤無奈。（呂妍庭攝）

嘉義市副市長侯崇文自國立台北大學借調2年期滿，任期將於明天結束，今上午市長涂醒哲正式向媒體介紹新任副市長張惠博，涂醒哲表示，國立彰師大退休校長張惠博是侯副推薦的人選，指當初對繼任人選問題，他們已討論多時，認為請到張惠博，不是力量減少，而是力量的更擴張延伸，張副接替侯副，是一種無縫接軌，「我非常幸運，大概是全台最幸運的市長」。張惠博強調自己離鄉多年，能夠返鄉服務，「是我的榮耀」，指接下來除會持續和嘉義境內的大學合作，也會把之前在高雄市擔任空大校長，參與市務的經驗用在嘉市上。

不過，副市長人事案公布沒幾小時，張惠博就被媒體披露遭人檢舉擔任彰師大校長期間，依法不得擔任專班計畫主持人，張卻在2006年到2012年卸任前請領2百多萬計畫主持人款項，對此，張惠博直指是心理不平衡的特定人士故意跟媒體放消息，強調計畫案都是經教育部審核通過，他領取款項依法有據，絕對經得起考驗，重申擔任副市長別無他圖，就是想為家鄉服務。

涂醒哲也展現對張惠博的信任，認為抹黑者要拿出證據，不要隨便操弄媒體，認為很多人事異動時都會有這種問題，這種風氣非常不可取，也沒意思，直指爆料者的唯一目的，就是要證明涂醒哲用錯人了！但他相信張惠博的能力，不會去在意這種無聊爆料。

(中時)