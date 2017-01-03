葉啟田為了她 17年沒性生活
以一曲《愛拚才會贏》走紅歌壇的68歲「寶島歌王」葉啟田，睽違11年再度復出歌壇。他今(3日)為宣傳演唱會，坦言與前妻劉嘉芬離婚後，已經長達17年沒有性生活。
葉啟田當年發行專輯《愛你未著我祝你幸福》，曾發下豪語「沒賣破20萬就不發新歌」，想不到最後只賣8萬張，因此告別台語歌壇長達11年，對此他今天在記者會上幽默表示：「懲罰11年也夠了！」
葉啟田過去曾為參選立委，欠下上億債務，至今仍有1.1億元要還，與前妻劉嘉芬也在17年前離婚，據《自由時報》報導，葉啟田透露這17年來都過著禁慾生活，只因當年曾答應女兒不會再婚。
雖然葉啟田已習慣禁慾生活，但由於年紀越來越大，現在還是想找一個伴，一起度過後半生，而他的擇偶條件也很簡單，希望對方年紀50歲以上，聊得來就行。
(中時電子報)
關鍵字：葉啟田、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。