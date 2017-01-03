葉啟田為了她 17年沒性生活

葉啟田今日為演唱會宣傳。(陳俊吉攝)

主辦單位特別請來辣妹，幫葉啟田健身。(陳俊吉攝)

以一曲《愛拚才會贏》走紅歌壇的68歲「寶島歌王」葉啟田，睽違11年再度復出歌壇。他今(3日)為宣傳演唱會，坦言與前妻劉嘉芬離婚後，已經長達17年沒有性生活。

葉啟田當年發行專輯《愛你未著我祝你幸福》，曾發下豪語「沒賣破20萬就不發新歌」，想不到最後只賣8萬張，因此告別台語歌壇長達11年，對此他今天在記者會上幽默表示：「懲罰11年也夠了！」

葉啟田過去曾為參選立委，欠下上億債務，至今仍有1.1億元要還，與前妻劉嘉芬也在17年前離婚，據《自由時報》報導，葉啟田透露這17年來都過著禁慾生活，只因當年曾答應女兒不會再婚。

雖然葉啟田已習慣禁慾生活，但由於年紀越來越大，現在還是想找一個伴，一起度過後半生，而他的擇偶條件也很簡單，希望對方年紀50歲以上，聊得來就行。

(中時電子報)