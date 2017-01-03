越南4名台籍詐欺犯遣送至陸 外交部表不滿

外交部晚間表示，對於越南政府違反「原國籍管轄原則」且罔顧當事人意願，1日強制將涉及跨國電信詐騙案的4名我國籍嫌犯遣送至中國大陸，我國表達遺憾及不滿。

外交部指出，越南公安去年12月下旬在海防市逮捕並拘留涉嫌跨境電信詐欺之我國籍嫌犯4人及中國大陸籍1人。我駐越南代表處獲越南政府通知本案後，已於第一時間派員交涉並提出協助配合調查取證之訴求，同時要求越方依「原國籍管轄原則」速將我國籍犯嫌遣送回我國。

外交部說，惟陸方此次援例主張受害者均在中國大陸，要求越方將所有犯嫌依兩國民刑事司法互助條約遣送中國大陸，並從中阻撓我方瞭解案情及探視我國籍犯嫌。

外交部表示，經我方多次交涉，越方仍於1日在中國大陸強力施壓下，將上揭犯嫌強制送至中國大陸；陸方則透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助等機制通報我法務部。

(旺報)