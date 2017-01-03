期待為國出征 馮俊凱、文姿云都是台灣之光

馮俊凱、文姿云都是台灣之光。（FILA提供）

馮俊凱送上禮物，陪伴文姿云遠征杜拜。（FILA提供）

台灣自由車好手馮俊凱與「空手道甜心」文姿云都在競爭激烈的國際體育舞台為國爭光，儘管都征戰多年，但希望為台灣爭取好表現的決心始終不變，面對2020年東京奧運，文姿云希望把握難得機會力拚金牌，馮俊凱雖要參賽並不容易，但他仍希望透過職業賽洗禮，讓台灣之名傳遍國際。

馮俊凱與文姿云都是知名運動品牌「FILA」的代言人，他們稱職扮演代言角色，今特地為演繹品牌2017宣言「live the legend 無畏挑戰 成就傳奇」一同現身，兩人都是國際賽常客，還各自分享出國經驗，阿凱特地為文姿云準備頭巾，陪伴文姿云遠征杜拜賽事，而文姿云也教了阿凱兩招防身術，讓阿凱前進歐洲不怕壞人來犯。

文姿云在2014年仁川亞運奪金，甜美外表與出色實力讓她一夕爆紅，但她專注在空手道生涯，尤其空手道確定在2020年進入東京奧運，她說：「這是空手道第一次進入奧運也可能是最後一次，我有強烈欲望奪金。」

加盟巴林美利達隊的馮俊凱，由於職業車隊是團體作戰，他扮演的角色並非是負責衝線的主將，要在國際賽搶積分進軍奧運的機會，只能寄望亞錦賽奪冠，他明白難度很高，但他認為，若能在職業賽舞台表現精彩，也是為台灣爭光，「體力就是國力，如果我們表現好，大家就會更認識台灣。」馮俊凱過去常有突圍表現，獲得轉播單位多次提及來自台灣。

(中時電子報)