台糖土地閒置 盧秀燕爭取闢路造福北屯居民

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盧秀燕成功爭取北屯區水湳路與四平路間一處閒置多年台糖土地並無償提供闢12米道路用地，滿足民眾行的便利。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區水湳路與四平路間一處閒置逾10年的台糖公司土地，除雜草叢生影響市容，長期阻隔兩邊交通往來，當地居民均繞道而行，相當不便；立法委員盧秀燕接獲地方反映，與市府官員前往會勘，並與台糖公司進行協調，成功爭取台糖無償提供開闢12米道路用地，趕在去年底前通車，滿足民眾行的便利。

盧秀燕認為，水湳路與四平路間道路打通一直是地方民眾所需求，多年前曾邀前台中市長胡志強與前建設局長吳世瑋等相關政府官員現地視察，並積極與土地所有權人台糖公司進行協調，為水湳地區民眾爭取權益，終獲台糖公司同意無償出讓土地供作道路闢建，建設也不忘幫民眾省荷包。

當地仁愛里里長張耀祖及居民開心表示，以往水湳地區居民從水湳路到四平路之間，往返均須繞路而行，除了耗費時間更因繞行路段車多擁擠，常發生危險；新闢建的道路十分寬敞便利，對於居民往返安全也有顯著提升。

(中時)