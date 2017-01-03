台糖土地閒置 盧秀燕爭取闢路造福北屯居民
台中市北屯區水湳路與四平路間一處閒置逾10年的台糖公司土地，除雜草叢生影響市容，長期阻隔兩邊交通往來，當地居民均繞道而行，相當不便；立法委員盧秀燕接獲地方反映，與市府官員前往會勘，並與台糖公司進行協調，成功爭取台糖無償提供開闢12米道路用地，趕在去年底前通車，滿足民眾行的便利。
盧秀燕認為，水湳路與四平路間道路打通一直是地方民眾所需求，多年前曾邀前台中市長胡志強與前建設局長吳世瑋等相關政府官員現地視察，並積極與土地所有權人台糖公司進行協調，為水湳地區民眾爭取權益，終獲台糖公司同意無償出讓土地供作道路闢建，建設也不忘幫民眾省荷包。
當地仁愛里里長張耀祖及居民開心表示，以往水湳地區居民從水湳路到四平路之間，往返均須繞路而行，除了耗費時間更因繞行路段車多擁擠，常發生危險；新闢建的道路十分寬敞便利，對於居民往返安全也有顯著提升。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。