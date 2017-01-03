《長城》首周票房破6千萬 登2017開片票房冠軍

由張藝謀執導的電影《長城》，廣納優秀的劇組人員，集結東方和西方的長才，組成國際級的製作團隊，加上超強卡司陣容，台灣上映首週就以票房6224萬的好成績，榮登2017開片票房冠軍。

電影口碑沸騰、氣勢磅礡壯觀場面，即將於1月4日強勢登上全台IMAX 3D大銀幕，電影現正上映中。

(中時)