陸小米手機授權店打烊 業者諷品質

大陸近日有微博網友「小崔ysj」上傳了兩張圖片，顯示某小米授權服務中心大門緊閉，門口貼著告示：「本店已經倒閉了，要修手機自己找吧！哈哈哈！請不要再在網上買手機了，還是在手機店裡買吧，售後有保證！」同時，門口還放了另兩家手機廣告，供消費者選擇。

百度百家報導，在小米手機的早期發展階段，經常有網友吐槽該手機的品質問題，並認為小米是靠修手機賺錢的，線下授權維修店經常會排長隊。不過，隨著後來的不斷發展，小米手機的品質有一定提升，但小米的總銷量增長更快，所以此前小米線下的授權服務中心的維修業仍是門庭若市。

然而，2016年小米經歷了銷量的滑鐵盧，根據IDC資料顯示，小米去年Q1、Q2、Q3三個季度的銷量分別同比暴跌32%、38.4%和42.3%。雖然2016年的銷量暴跌還不至於動搖小米的根基，但現在來看，首先受到衝擊的是小米之前辛苦建立的線下授權服務網點。

(旺報)