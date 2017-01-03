小黃司機疑搶快 擦撞直衝檳榔店釀6傷

我要評比

計程車直插店門口。（黃靖惠攝）

小黃司機釀6傷，基隆市一名計程車司機今晚8點，載送2名乘客行經基隆市中山區31號橋，下坡段疑似搶紅燈，先擦撞到當時準備轉彎的一名機車騎士，接著失速直衝對向老鼠檳榔店，撞到店內老闆娘及一名顧客，車輛直插入店門口，嚇壞不少行經民眾，總共5人送醫，1名乘客輕傷。

(中時)