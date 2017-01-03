看準按摩小姐好欺負 惡男約摩鐵劫財
30歲盧姓男子以按摩名義，用LINE約出44歲黃女到高雄鳳山區1家汽車旅館服務，一進門就亮刀劫財，取走1500元，還把黃女關進廁所；黃女一開始不敢聲張，隔天在友人鼓勵下報警，警方循線逮獲盧嫌，他還反控是應召價錢談不攏，被黃女誣陷，後來才改口坦承洗劫，被依強盜罪嫌移送法辦。
警方調查，盧男有強盜、搶奪、偷竊等多項前科，去年12月30日晚間用LINE約出黃姓女子，相約到汽車旅館按摩，2人一進房盧男即亮出預藏水果刀，叫黃女將衣服脫光，黃抵死不從，盧男才嗆說「我只要劫財」，叫黃女交出身上僅有1500元，並將她關進廁所。
盧男自稱是通緝犯，威脅黃女不能報警，隨即離開汽車旅館，黃女在廁所內聽到外頭已無聲音，才敢打開門自行離去，她原想自認倒楣，隔天下午才在友人鼓勵下到小港分局報案，經單一窗口轉報至鳳山分局南成派出所追查。
員警趕抵汽車旅館蒐證，並調閱沿路監視器，發現盧男看準按摩女可欺，以為犯行絕不會曝光，來回竟騎乘自己名下的機車，絲毫不避諱，沒想到因此讓警方鎖定他的身分。
警方向雄檢申請拘票，31日晚間9點到盧嫌位於鳳山的住處逮人，他落網時還在屋內睡覺，一臉茫然否認犯行，還辯稱是以6000元找應召女，但價錢談不攏，因而遭黃女誣陷，然而因警方掌握充足證據，他自知難逃法網，最後坦承劫財，警方訊後將他依強盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。