看準按摩小姐好欺負 惡男約摩鐵劫財

盧男看準按摩女子不敢報警，竟騎自己名下的機車犯案，因而被警方掌握身分。（林宏聰翻攝）

30歲盧姓男子以按摩名義，用LINE約出44歲黃女到高雄鳳山區1家汽車旅館服務，一進門就亮刀劫財，取走1500元，還把黃女關進廁所；黃女一開始不敢聲張，隔天在友人鼓勵下報警，警方循線逮獲盧嫌，他還反控是應召價錢談不攏，被黃女誣陷，後來才改口坦承洗劫，被依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，盧男有強盜、搶奪、偷竊等多項前科，去年12月30日晚間用LINE約出黃姓女子，相約到汽車旅館按摩，2人一進房盧男即亮出預藏水果刀，叫黃女將衣服脫光，黃抵死不從，盧男才嗆說「我只要劫財」，叫黃女交出身上僅有1500元，並將她關進廁所。

盧男自稱是通緝犯，威脅黃女不能報警，隨即離開汽車旅館，黃女在廁所內聽到外頭已無聲音，才敢打開門自行離去，她原想自認倒楣，隔天下午才在友人鼓勵下到小港分局報案，經單一窗口轉報至鳳山分局南成派出所追查。

員警趕抵汽車旅館蒐證，並調閱沿路監視器，發現盧男看準按摩女可欺，以為犯行絕不會曝光，來回竟騎乘自己名下的機車，絲毫不避諱，沒想到因此讓警方鎖定他的身分。

警方向雄檢申請拘票，31日晚間9點到盧嫌位於鳳山的住處逮人，他落網時還在屋內睡覺，一臉茫然否認犯行，還辯稱是以6000元找應召女，但價錢談不攏，因而遭黃女誣陷，然而因警方掌握充足證據，他自知難逃法網，最後坦承劫財，警方訊後將他依強盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中時)