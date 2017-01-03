陸遼寧艦 已具備初始作戰能力

大陸航母遼寧艦與數艘驅逐艦組成的編隊，日前攜帶多架殲-15艦載戰鬥機和多型艦載直升機在南海演練。軍事專家尹卓在接受央視採訪時表示，遼寧艦已經具備了初始作戰能力，未來，當遼寧艦搭載超過20架作戰飛機，並配備超過40名艦載機飛行員，將真正實現整裝作戰能力。

人民網3日引用央視報導，海軍艦載機部隊部隊長戴明盟說，此次艦載航空兵在渤海、黃海、東海，及南海都組織了飛行活動，從飛行結果來看，人員、裝備、以及流程都經受住了考驗。

過去很長時間裡，進入南海巡航的航母只有美國航母，僅在2015至2016兩年時間裡，美國海軍就先後有羅斯福號、斯坦尼斯號、雷根號三艘核動力航母進入南海。遼寧艦以作戰編隊的形式挺近南海，徹底終結了美軍航母對南海的壟斷。

尹卓表示，中國大陸發展航母的重要目標就是要維護南海領土完整、以及維護在南海的合法權益。大陸在南海南端有大量島礁的主權和海洋權益需要維護，但航空兵卻很難到達這一海域。如果沒有航母，大陸在南海上空始終處於劣勢，必須要有一支航母力量，護衛在南海巡弋的解放軍水面艦艇和潛艇。

(旺報)