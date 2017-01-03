統一獅8日開訓 談薪完成一半

統一獅潘武雄。(資料照，范揚光攝)

統一獅潘武雄去年球季繳出亮眼成績單，與球隊的3年複數年約季後到期重新談約，今年「薪」情看好，月薪可望突破40萬元，統一獅領隊蘇泰安今天(3日)表示，目前仍持續和他談約，也希望能在8日開訓前談妥全隊薪水。

潘武雄去年出賽96場，敲出124支安打、18發全壘打皆是生涯11個球季以來的新高，打擊三圍.346/.427/.564(打擊率/上壘率/長打率)，季後他與獅隊約滿取得自由球員資格，但他決定不行使權利，盼能在獅隊完成「千安、百轟」里程碑(目前909安、84轟)。

潘武雄可望再與獅隊簽下一紙複數年約，去年月薪37萬的他，今年身價可望再衝高，對於談約一事，潘武雄所屬經紀公司秉初表示，目前僅和獅隊初步交換意見，蘇泰安則盼能在球隊8日開訓前搞定合約。

獅隊將在本周日於台南南紡購物中心開訓，距今只剩4天，蘇泰安也透露，目前已和半數球員完成談薪，希望開訓前能全部完成，統一對外公佈。

(中時電子報)