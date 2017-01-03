WSBL》魏于淳回歸首戰 「錢姐」讚態度夠帶勁

旅外歸國的魏于淳WSBL重披老東家台電戰袍。(林宋以情攝)

去年赴WCBA加盟上海寶山隊，旅外一年歸國的魏于淳今年重披老東家台電戰袍，可惜3日新球季首戰70比78不敵台元無緣開胡，魏于淳給自己回歸首戰打60分及格分數，不過總教練錢薇娟稱讚她態度積極，「跨年當天還自主練投籃，自主態度很棒。」

WSBL第12季3日板橋體育館點燃戰火，首戰台電迎戰台元，魏于淳上半場攻下13分，全場17分，但下半場台元掌握進攻節奏，劉希曄獨拿23分、蔡佩真18分、15籃板領軍台元勝出。台電雖則與首勝錯身，不過「錢姐」看到魏于淳的拚勁。

「很久沒有看到球員上場很帶勁，進攻企圖心很強，這其實是件好事。」錢薇娟表示，場上魏于淳進攻手段變多元，可惜也因此個人失誤較多。不過除了場上表現，場外「小魏」也替球隊帶來不同效應，尤其是自主態度，「自主重量、投籃，還會拉隊友一起練習。」

曹雅欣重返WSBL賽場加盟台電。(林宋以情攝)

畢業自佛光的游可欣(右)今年成為台電生力軍。(林宋以情攝)

今年台電迎來前國泰女籃曹雅欣、畢業自佛光大學射手游可欣，以及旅外歸國的魏于淳，開季前郭佳纹、張家菱、柳伊純掛傷號，讓「錢姐」只能苦笑，但對於兩名生力軍，睽違4年重返WSBL的曹雅欣、游可欣兩人表現算是滿意。

新賽季球隊各位置都補齊，錢薇娟對子弟兵仍有很高期許，「從我接掌台電兵符以來，我的目標一直都是打敗冠軍，不能只是進步一名就好。」

(中時電子報)