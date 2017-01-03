比漾廣場會員卡兼具悠遊卡功能　搶下全台百貨第一

比漾廣場會員悠遊卡是全台首張具備悠遊卡功能的百貨會員卡。（業者提供）

比漾廣場針對8萬多名會員，即日起將會員卡升級為「比漾廣場會員悠遊卡」，比漾董事長潘慧珍表示，這是全台百貨首張具備悠遊卡功能的會員卡，有重要性的意義，她觀察比漾年度業績有7成以上來自會員貢獻，功能升級後，可從一人辦卡母子共用，變為家人各自持卡，看好今年底會員可倍增超過15萬名。

凡比漾卡友扣除200點可升級，新會員付50元人工操作費申辦，可現場發卡；持卡消費單筆1000元（含）以下可小額支付，每日以3000元（含）為上限，全館包括美食街、餐廳等皆可用，增加購物便利性。

既有會員升級或新會員申辦後，有多項優惠。包括加贈1小時停車優惠、可享有比漾廣場摩斯漢堡中杯紅茶一杯、集滿100點消費直接折抵30元，還有機會抽儲值金1萬元。此外，當月壽星可獲停車時數4小時停車券，點數200點；凡姓名當中有比、漾、廣、場任意一字，可免費申辦一張。

比漾董事總經理周寶文表示會員卡與悠遊卡結合，與比漾今年在顧客經營與改裝上，期望更為年輕化的目標一致。3月起會推出APP，提供消費者享有停車、折扣、電子贈品禮券推播等功能；6月發行聯名卡；7月讓聯名卡綁定APP，具備支付功能；12月APP啟用電子商務功能，會以自營的比漾選物店商品為主力，與市場形成差異化，也做到董事長潘慧珍期望的在地化使命。

去年，比漾年營收超過18億元，較前年成長2％，今年目標超過19億元。預計母親節過後5月底改裝，幅度最大的1樓，中央為美妝區，會引進年輕的美妝新品牌，周圍會有10家歐、美、日進口輕奢大店；4、5樓會有咖啡書店進駐，希望在既有40至50歲主力客群外，帶進更多30至40歲客群。

6日新登場的比漾選物店，標竿日本百貨公司的選物店，訴求讓台灣物產時尚化，由設計師潘俊元操刀，14坪空間有20％物產、20％是米Bon、20％是日本選物、40％好食舖6品牌進駐。每季都有不同主題，首次亮相會以「咖啡」為主題。

(中時)