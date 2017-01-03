大陸景氣明年第2季恐怕會二次探底

大陸近來各項經濟宏觀指標出現好轉信號，顯示景氣有觸底反彈跡象。不過，方正證券首席經濟學家任澤平認為，整個經濟情勢沒有那麼樂觀，川普上台，美元走強，人民幣趨貶，資金出現外逃趨勢，加上房價飆漲未解，以及供給側改仍需加把勁，大陸景氣探底深度不夠，將考驗中央調控力度，明年第2季前恐需二度探底，才能扭轉乾坤。

(旺報)