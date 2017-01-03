大陸各部會施政重點 揭開2017投資路線圖

大陸中央經濟工作會議已對2017年定調，各部會也積極展開部署工作，為2017年衝刺經濟拉開序幕。各家法人機構開始針對各部會今年施政重點發掘改革紅利的商機。「鐵公基」依然扮演穩增長的角色，交通預計規畫高達1.8兆（人民幣，下同）的交通建設，住健部準備推動下水道工程整合計畫，長達2000公里。法人分析，這些公共工程都是值得關注的投資機會。

(旺報)