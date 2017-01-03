大學生娶同學媽媽 河南警闢謠

針對走紅網路的「河南大學生娶同學媽媽」事件，河南省公安廳官方微博3日發布消息稱，類似謠言已在多地傳播數年，屬於假新聞。

中新網報導，一則河南大學生娶同學媽媽的消息近日在網路引發關注。消息稱，一名21歲的帥氣大學生小夥子在河南某酒店迎娶了一名55歲的離婚中年女子。這名中年女子竟是新郎大學同學的親生母親。

有媒體人士發文質疑稱，此新聞來源不明，屬三無產品，且不合乎新聞寫作要求，沒有本報訊、作者、新聞來源，疑為假新聞。其次，根據搜索，發現此新聞之前就有流傳，只不過這次換了個馬甲，安上了河南的頭銜。乃移花接木，舊聞炒作。

警方表示，經查，自2013年起就有類似文章，涉及廣州、無錫、平潭等不同地方，且圖片一致，故事情節相同，大部分文字雷同。這些文章中都提及的同學媽媽使用某種保養品、進行美容治療等。

(旺報)