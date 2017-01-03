陸500枚導彈進南海 少將嗆美
美國情報部門稱，中國已向海南島運送了數百枚防空導彈，預計幾個月內部署在西沙永興島及南沙島礁，其中包括最先進的「紅旗26」及俄製S-400。
針對這一部署，陸媒今天引述大陸軍事專家、前共軍海軍少將尹卓分析說，美軍轟炸機及兩個航母編隊在南海活動，時刻在南海保留著龐大的海軍力量。在這種情況下，中國部署採取合理合法的防禦性措施是正常的。
大陸軍網今天報導，福斯新聞網引述美情報部門消息稱，中國在海南島同時部署各種防空導彈，總數多達500枚。衛星圖像顯示，這些導彈包括CSA-6B和「紅旗-9」防空導彈，甚至還有一個先進的「紅旗-26」陸基遠程防空導彈營。
美國官員表示，這些導彈放置在海南島只是暫時的，它們將被部署至南沙群島和永興島。
此外，去年（2016年）12月，美國情報衛星偵測廣東揭陽，發現SA-21地對空導彈零件。據瞭解，中國一向以揭陽為指定港口，運送軍火至南海各島礁。中俄已簽定SA-21軍售。但雙方一直未公開該導彈是否已交運中國。
北約命名為 SA-21 Growler（咆哮者）的防空導彈即S-400凱旋地空導彈系統，由俄羅斯原金剛石中央設計局帶頭設計，在S-300P的基礎上以全新的設計思路研製的。
「紅旗-26」，為中國仿製俄S-400的新型遠程防空反導系統，兩者都屬於第四代防空導彈系統，是中國現役和在研防空導彈中最先進的一種，可以對付多種空中威脅，包括各種作戰飛機、空中預警機、戰役戰術導彈以及其他精確制導武器。換句說，兩者都能推毀F-22、F-35及B-2等隱形戰機。
CSA-6B是彈砲合一防空系統，主要用於摧毀空地導彈、巡航導彈和直升機等低空目標。至於「紅旗-9」防空導彈射程達200公里，用於區域防空，並具備一定反導能力。
中國已向俄羅斯採購S-400，原本2016年底前交付，但尚無中俄尚無公開消息證實是否已運交中國。
有評論稱，一旦解放軍將這三款防空系統部署在南海島礁，將在南海構建起遠中近組合搭配的防空火力網，提高對美反介入能力。而美方近日宣稱將在南海部署陸軍重火砲，及卡爾文森號航空母艦戰鬥群可能再進出南海之際，更被視為對中國的挑釁。
(中時電子報)
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