事業有成 廖坤錫、呂雲英夫婦捐災情勘查車

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夫婦廖坤錫、呂雲英事業有成回饋地方，今（3日）上午捐助2輛災情勘查車及1800個火災警報器，給新北市消防局第七救災救護大隊。（葉書宏翻攝）

夫婦廖坤錫、呂雲英事業有成回饋地方，今（3日）上午捐助2輛災情勘查車及1800個火災警報器，給新北市消防局第七救災救護大隊。（葉書宏翻攝）

夫婦廖坤錫、呂雲英事業有成回饋地方，今（3日）上午捐助2輛災情勘查車及1800個火災警報器，給新北市消防局第七救災救護大隊。（葉書宏翻攝）

夫婦廖坤錫、呂雲英事業有成回饋地方，今（3日）上午捐助2輛災情勘查車及1800個火災警報器，給新北市消防局第七救災救護大隊。（葉書宏翻攝）

夫婦廖坤錫、呂雲英事業有成回饋地方，今（3日）上午捐助2輛災情勘查車及1800個火災警報器，給新北市消防局第七救災救護大隊。（葉書宏翻攝）

夫婦廖坤錫、呂雲英事業有成回饋地方，今（3日）上午捐助2輛災情勘查車及1800個火災警報器，給新北市消防局第七救災救護大隊，總價高達250萬元，提升消防救災救難的能量及資源，維護市民生命財產安全。廖男表示：「取之於民、用之於民。」

第七大隊長洪萬見指出，轄區內多巷弄狹窄的老舊社區，為保障大眾生命財產，更應落實裝設住宅用火災警報器，夫婦倆事業有成捐贈火災警報器，造福1800戶中和區及新店區弱勢族群，期能降低住宅火災發生。

希望藉由他們的善行，有效提高市民火災預警意識以確保生命及財產安全，以貫徹維護公共安全決心，進而達到安居、安全及安心的三安環境。

(中時)