施放爆竹煙火　購買前一定要了解

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現行一般爆竹煙火合格認可標示。（葉書宏翻攝）

32歲蔡姓男子跨年夜獨自在淡水屯山里溪口地區施放高空煙火慶祝新年，卻不慎於近地面處引爆，蔡男因頭部炸得面目全非當場慘死；消防署指出，高空煙火秀施放所需的專業爆竹煙火，其儲存、運送、流向與施放均須符合安全條件，否則恐導致巨大災害。

爆竹煙火燃放之歷史甚久，國內於宗教廟會、民俗節慶及各種大型活動，常藉由燃放爆竹煙火的方式增添熱鬧氣氛，而跨年晚會常伴隨絢爛奪目的高空煙火秀，更大大滿足民眾的娛樂觀感。

依據「爆竹煙火管理條例」規定，爆竹煙火分類為「專業爆竹煙火」及「一般爆竹煙火」2種。專業爆竹煙火（包含俗稱的高空煙火）屬管制品，不得於市面販售，於施放前必須取得地方主管機關許可，施放時須遵守「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」相關規定，並須由專業人員進行施放。

活動期間須投保公共意外責任保險，以確保民眾安全。專業爆竹煙火如未經許可施放、未由專業人員施放者，將處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；施放專業爆竹煙火活動期間如未投保公共意外責任險，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。而供民眾使用之一般爆竹煙火，則須經型式認可、個別認可並附加認可標示後，始得供國內販賣、使用。

消防署指出，民眾如有施放爆竹煙火需求，應選購貼有認可標示的一般爆竹煙火，並依產品使用說明進行施放，以避免意外事故發生。

另，有鑑於爆竹煙火燃放後易生煙塵，錯誤的施放方式更是容易造成安全危害，為維護空氣品質及降低火災發生之可能，消防署持續呼籲民眾，應減少燃放爆竹煙火，並可使用爆竹煙火音效予以替代。

(中時)