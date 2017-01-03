南韓駐華大使：薩德入韓已成定局

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韓聯社報導，南韓駐中國大使金章洙3日在北京南韓駐中國大使館邀請在華韓僑和企業家舉行新年座談會，他在致辭時表示，「薩德」入韓不是變數而是常數，已成定局，大使館今後將努力使僑胞和韓企少受影響。

分析指出，金章洙的發言是重申南韓政府出於對國家安全的考量決定部署「薩德」反導系統，即使中方強烈反對，也不可推翻部署「薩德」的決定。

金章洙還說，他將與中央政府溝通，必要時向中方提出抗議，以儘量減少僑胞和企業家遭受影響，希望大家齊心協力，化危爲機。

(旺報)