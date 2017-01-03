南韓四分之一青少年收看網路直播

我要評比

韓聯社報導，南韓輿論振興財團3日公布的〈2016年南韓青少年使用媒體情況報告〉顯示，南韓每4名青少年中就有1人常看網路直播。南韓青少年的新媒體使用率已超過傳統媒體。

該財團去年針對2291名青少年（小學四年級至高中三年級）就媒體使用情況進行了調查。結果顯示，南韓青少年最常用的媒體爲網路，占97.6%。其後依次爲電視（82.6%）、即時通訊服務（82.5%）、社交網站（66%）、網路直播（26.7%）等。

具體來看，男生中收看網路直播的比率（33%）高於女生（19.8%）。此外，初中生收看網路直播的比率最高，占32.3%，高中生占24.8%，小學生占22.6%。

在回答「過去一周內收看過網路直播」的611名受訪者中，77.5%表示觀看了「遊戲」，其後依次爲「吃秀」（38.1%）、「脫口秀」（26.0%）、「音樂」（18.8%）、「體育」（15.8%）、「美容時尚」（12.2%）、「動漫」（10.3%）等。

(旺報)