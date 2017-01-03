天天親口餵妻蜂蜜 67歲鄧志鴻：那就是我的刷牙

鄧志鴻2015年底結婚，今暢談新婚生活。（資料照、中天提供）

《稻香家味》演員唐治平、張詩盈、范時軒、藍葦華、何依霈、許仁杰。（中天、大愛）

鄧志鴻、張馨月、汪建民飾演一家人。（中天、大愛）

中天大愛劇場《稻香家味》新戲首映。（中天、大愛）

《稻香家味》製作人白國嘉（左）。（大愛）

中天大愛劇場《稻香家味》將於4日上檔，劇組拍攝期間喜事連連，鄧志鴻婚後3天還沒度蜜月就投入拍攝，張詩盈也一結婚馬上進組，愛情長跑多年的藍葦華在拍攝期間完婚，製作人白國嘉、藝人白歆惠的爸爸，則在即將殺青時喜得金孫。67歲的鄧志鴻新婚1年多，他3日自曝現在真的滿幸福：「每天早上做的第一件事，就是親嘴把蜂蜜餵到老婆嘴裡，然後喇舌！那就是我的刷牙。」

鄧志鴻2015年10月10日辦婚宴，迎娶小他12歲的何沛騏，談起新婚的生活，他說，老天待他不薄，他不是故意晚婚，但如果早早知道結婚這麼好，一定會早點結婚，現在他最常勸朋友能早點結婚、生小孩就盡量早：「一個人的時候寂寞孤單，現在冬天一躺下有老婆的溫暖，以前靠電毯、有溫度，但也不及老婆的溫暖。」

至於生小孩，他坦言已經來不及，不生小孩了，因為會來不及養大，現在的自己沒有父母要供養，也沒有小孩，在台中的生活很幸福愉快。結婚時老婆曾主動要求要「連續作愛兩個月」，他說自己「盡量做到了」，且老婆是個浪漫的人，他除了每天要講滿10句浪漫情話，每天早上也一定是他嘴含一口蜂蜜後，送到老婆嘴裡，開始甜蜜的一天，如果沒做這件事，事情會很大條，之後則換老婆餵他苦茶油暖胃。兩人去年底的耶誕節才到馬來西亞檳城補度蜜月。

47歲的汪建民演鄧志鴻兒子，戲外仍是孤家寡人，他說對談戀愛還是有期待，只是對方如果要跟他交往一定很辛苦，要承擔的壓力也會比他多，除非是真的能接受這麼大壓力的人，否則真的不好找對象。至於和寶媽，他說兩人都是乾脆的人，沒有也不可能復合。且因他媽媽去年初中風、最近又感染住院，所以大多數心力都放在照顧媽媽。

而製作人白國嘉則否認女兒白歆惠又懷第二胎傳聞，他表示，白白現在較常住在香港，之後會專心帶小孩，應該沒有時間再拍戲。

大愛劇場《稻香家味》主要演員鄧志鴻、汪建民、阿嬌、唐治平、張詩盈、藍葦華、范時軒、許仁杰、張馨月、張書偉、何依霈、吳迦樂、吳宜芳、陳楚翔等都盛裝出席記者會，大家也為7日生日的藍葦華提前慶生，去年拿下金鐘獎的他也許願「收視長紅」，期盼能將鍍金的好運延續到新戲。

《稻香家味》是一部家庭親情小品，描述林家三兄弟的成長故事，全劇時間跨越幅度長達五、六十年，從第一代祖父鄧志鴻在苗栗山上落地生根，到第三代下山來到都市打拚，寫實呈現林家的樸實家風以及不分彼此的緊密感情，阿嬌現場看片花就紅了眼眶，回想起拍戲過程的點滴，「感覺就像把戲又走了一遍，劇組演員戲裡戲外都像一個家，大家感情超好。」有趣的是，張詩盈有一個遺憾，就是沒在自己出嫁時「坐花轎」，沒想到參與《稻香家味》拍攝圓了她的夢，讓她興奮不已。

不過拍攝這部戲也讓鄧志鴻吃盡苦頭，一場八七風災淹大水的重頭戲，拍攝時遇到最強寒流來襲還下雪，兩管水柱往鄧志鴻身上打，淋了5個小時，一拍完他渾身發抖，沒兩天就氣喘發作，直到氣候回暖還痊癒，「那是生平第一次使用擴張劑治療，本來這麼多年一直堅持不想用，後來孫越勸我，說那個東西可以救命，不然很危險！」他氣喘病發仍拚命完成演出，敬業精神令人佩服。

唐治平在劇中最大挑戰則是爬電線桿，他說，本身沒特別懼高，但真的爬上兩層樓高的電線桿時還是難免害怕，「尤其站在頂端會感覺到電線桿不是穏固的，它是有彈性的，會一直晃來晃去，遇到強風時晃的更厲害，當時整個人在上面全身僵硬，拍完落地後就覺得腿很痠痛。」

(中時)