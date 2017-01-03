六都消防危險加給停止 消防署澄清：試辦期滿
行政院核定六都試辦警消「首都危險加給」，每人每月最高加給8000元左右，最近試辦期滿，停止發放，基層消防員得知後議論紛紛，不少人抱怨說「有額外加給，才會想要在北部服務，如果沒有加給，不如回老家服務！」
消防署副署長江濟人指出，行政院核定六都試辦消防「危險加給」，僅有台北、新北、桃園、台中試辦，期間自前年元旦至去年底，經費由地方政府自籌，並非停止發放，而是期限期滿，要進行通盤檢討，參與的4都均表示願意繼續發放，農曆年前會將報告呈交至行政院。
江濟人解釋，消防員不用擔心，若6都危險加給繼續辦理，將會自元旦開始回溯，會將沒領到的加給補給消防員。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。