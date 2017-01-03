六都消防危險加給停止 消防署澄清：試辦期滿

我要評比

行政院核定六都試辦警消「首都危險加給」，每人每月最高加給8000元左右，最近試辦期滿，停止發放，基層消防員得知後議論紛紛，不少人抱怨說「有額外加給，才會想要在北部服務，如果沒有加給，不如回老家服務！」

消防署副署長江濟人指出，行政院核定六都試辦消防「危險加給」，僅有台北、新北、桃園、台中試辦，期間自前年元旦至去年底，經費由地方政府自籌，並非停止發放，而是期限期滿，要進行通盤檢討，參與的4都均表示願意繼續發放，農曆年前會將報告呈交至行政院。

江濟人解釋，消防員不用擔心，若6都危險加給繼續辦理，將會自元旦開始回溯，會將沒領到的加給補給消防員。

(中時)