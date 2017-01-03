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中新社3日報導，中國鐵路總公司工作會議上傳出，2016年中國鐵路完成固定資產投資8,015億元人民幣，其中國家鐵路完成7,676億元人民幣；投產新線3,281公里、副線3,612公里、電氣化鐵路5,899公里；新開工項目46個，其中15個項目以地方政府或社會資本投資為主。

據了解，「十三五」期間（2016～2020），中國政府將在鐵路固定資產投資上砸下3.5至3.8兆元人民幣。

(工商)