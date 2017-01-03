危險加給喊卡 北市消防局提檢討報告盼續發

考量六都消防員勤務繁忙、高危，行政院2年前比照警政署「警勤加給勤務繁重加成」，由地方自籌財源，每月對六都消防員發放「危險職務加給」，本月因2年試辦期滿，暫停發放。台北市消防局指出，預算已編列，但程序上仍提檢討報告，由行政院決定是否續辦。

2014年，台北市首先試辦俗稱「首都加給」的警勤加給勤務繁重加成，每月外勤警察最高可領到8000多元，後來新北、桃園、台中市警局因地方政府財源支持也跟進。2015年初，因試辦期滿，內政部不發，台北市長柯文哲堅持要發；最後不僅照發，還通過試辦。

在六都消防員呼籲爭取下，消防署跟進這項政策，2015年開始試辦2年，稱為「危險職務加給」，依內外勤不同職務，每月可領3至8000多元。今年1月試辦期滿，暫停發放；雖市府有編列預算，但北市消防局依法仍提檢討報告送行政院，待核定後才續發。

張姓消防分隊員感嘆，在台北市生活，消費較高，每月多8000多元，不無小補；況且北市鬧區救護案件多，有時深夜救護案、火警接連發生，頻於奔命，「領這筆危險加給，我們領得心安理得！」現在停發，有不如歸去之感，乾脆請調回家鄉服務。

北市消防局說，危險加給的發放，除危勞程度之外，還需通盤考量這項津貼是否公平、對整體消防人力結構改善，是否有幫助。站在體恤同仁立場，一定積極爭取，但依法仍需行政院核定同意。

北市消防局編制員額現為2063人，實際約1680人，缺額近400人。

柯文哲在2015年北市首都加給停發時，為警察喊冤，向內政部積極爭取，最後照發。當時他也替消防員講話，表示北市消防員缺額多，其他人分擔工作，既危險又辛勞，「多加一點錢，也是合理。」最後中央決定試辦2年，在2016年底期滿。

(中時)