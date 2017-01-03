北港武德宮圓醮大典 財神爺鸞文指示流程

武德宮財神廟圓醮大典，信眾依神明指示穿著漢朝服飾，充滿古味。（張朝欣翻攝）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟3日舉行祈安圓醮大典，與會人員身著漢朝服飾、依古禮進行開香儀式，6日禮成將舉行普渡植福、8日全台60間友廟遶境北港，整個活動均依財神爺鸞文指示進行，令信眾嘖嘖稱奇。

祈安圓醮大典今天上午9點許，由副縣長張皇珍、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智、朝天宮董事長咏鍀等人共同主持開香儀式。

武德宮主委林安樂表示，武德宮建醮活動不僅是財神爺渡台首醮，更是台灣首次有財神廟舉辦大醮盛事，經財神爺指示，謝恩收圓、科儀不減，但收斂規制且不設外壇，服儀也低調莊嚴，全程皆遵循道教古禮，並由文史學者考據後製作漢代服制。

圓醮大典由北路武財神、佳里佳福寺觀音佛祖與新港東興廟池府王爺鎮壇，在府城延陵道壇主法下，展開連續4天的道教科儀，廟方採取軟性管制不關廟門，於界線內普施演法，藉以澤被萬代生靈、普利群生，民眾可在廟門外自由參拜。

廟方表示，原先廟方人員規劃普度施食圓滿後，8日由開基老武財公率同先鋒官神轎遶境北港，但在圓醮前2個月的1次降壇，武財神忽然指示將會邀請50位天上神聖友好陪同遶境，隨後各地友廟、分靈果真紛紛接獲神明指示共襄盛舉，相當玄奇。

(中時)