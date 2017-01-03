2017人幣首日貶62基點 今年破7機率高
2017年人民幣匯市3日首日開盤趨貶，中間價先開出6.949走貶128個基點，在岸匯價最終也收在6.9557、貶值62個基點，續創逾8年半新低；離岸匯價到晚間9點為止則開出6.9696。外匯交易員認為貶幅仍算穩定，但破7恐怕只是遲早，大陸學者更預測認為，2017年人民幣貶破「7字頭」是大概率事件。
對人民幣匯率長期走勢，大陸經濟學家馬光遠認為，按照美元的強弱周期，2018年之前人民幣貶值趨勢不會改變，2017年重新進入「7」時代仍然是大概率事件。他指出，人民幣兌美元單邊升值歷史即將結束，國際資本將開始從大量流入大陸轉向流出。
中資銀行交易員指出，3日購匯力道沒有想的那麼強，認為元旦期間官方宣示的購匯規範政策降低部分購匯需求，也變相緩解人民幣貶值壓力。
(旺報)
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