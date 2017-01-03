陸連爆人類染禽流感 貴州調升疫情建議等級

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大陸南方地區接連爆發人類感染H7N9禽流感病例，入冬以來感染高病原性禽流感人數將近20人，進入「禽傳人」高發季。我衛福部疾管署表示，江蘇、上海、浙江等爆發疫情地區現列為「二級警示」，貴州省則於3日調升疫情建議等級。

大陸禽流感「禽傳人」疫情升溫，北京市疾控中心也示警，元旦、春節處於流感高發期，加上大陸南方多地報告人感染禽流感病例，不排除北京也出現人類感染禽流感病例。

去年12月起，安徽、上海、江蘇、浙江、江西等多地陸續爆發H7N9禽流感疫情，陸媒統計，今年冬天感染「高病原性禽流感」人數已達19人，全部都是H7N9菌株，其中至少有3人死亡，顯示人類感染禽流感疫情有明顯上升趨勢。

我疾管署副署長羅一鈞3日表示，接獲大陸貴州省衛生單位通報，新確診一例人類感染H7N9禽流感病例，當地一名49歲的男雞販目前仍在醫院接受治療。這也是貴州省入秋後首例H7N9禽流感病例，疾管署於3日將貴州省旅遊疫情建議提升至二級「警示」。

羅一鈞呼籲，中國大陸每年11月至隔年5月是禽流感流行季，且根據中國疾控中心病例數報告，部分地區的疫情上升速度，已高於往年同期，提醒民眾前往大陸應注意個人衛生，避免接觸鳥禽與出入活禽市場。

(旺報)