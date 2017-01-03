陸白酒消費進入高峰 茅台炒到一瓶6000
每年農曆春節是烈酒業者的年度大檔，大陸白酒消費進入全年最高峰，中高端白酒品牌集體「漲聲」響起。作為大陸高端白酒市場「風向標」的貴州茅台，身價炒到每瓶直逼6000元台幣；五糧液、瀘州老窖等高端白酒，也玩起「飢餓行銷」。
除了茅台酒身價被經銷商炒上天，五糧液、瀘州老窖，及汾酒、郎酒、西鳳酒等「二線白酒」品牌，也紛紛趕在農曆過年底漲價。
茅台從去年中秋節後價格一路飛漲，從上半年的每瓶950元（人民幣，下同），漲到衝破千元大關，春節前更被看好可突破1200元／瓶。
茅台、五糧液等高端酒企都被傳縮減供應，導致下遊經銷商漲價。五糧液酒廠將減少約2成供應量，茅台酒廠將對一些特定產品進行限量、限售，大玩「飢餓行銷」。
相較高端白酒，二三線品牌白酒價格也有小幅調漲。山西汾酒僅針對旗下4款玻璃瓶裝白酒「微調」1元。郎酒、西鳳酒等也小幅上調售價或發貨價。整體而言，多數二、三線白酒企業較無漲價能力，低端白酒售價也未上漲，甚至有可能降價促銷。
(旺報)
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