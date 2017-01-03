孩子的笑容無價 紙風車368喜迎10周年

「紙風車368十週年大會」現場合影。(紙風車提供)

孩子的笑容無價！免費下鄉演戲給孩童看的「紙風車368兒童藝術工程」自2006年12月開跑至今，已走過10個年頭；因此在甫迎接2017新年之際，紙風車特地於3日舉行「紙風車368十週年大會」，並邀集10年來共襄盛舉、出錢出力的發起人、贊助者及志工齊聚，一同回顧十載光陰。

有別於制式的感恩大會，紙風車文教基金會李永豐執行長將整場記者會以實境秀的方式呈現，動員40多位專業演員，在轉景之間重現十年來幕前幕後的經典畫面，有完成女兒許乃心遺願捐款的父親、有演出現場跑到後台說要買衣服的阿桑、也有募款時吃閉門羹或阿莎力贊助的特別回憶。

「沒有大家的參與，這是一個不可能的任務！」紙風車文教基金會董事長柯一正致詞時，以感性的口吻向台灣社會這十年來所有付出的關心、熱心和愛心道謝，並且宣誓這工程不僅不會停止，更計劃從現在起募集一萬人，每人每月捐款兩百元，讓這個陪伴台灣孩子踏上藝術第一哩路的工程持續前行。

談起紙風車10年來，走遍台灣每一個角落，柯一正說，「我想這是全世界國家都會羨慕的一件事情，我們能在台灣各地演出，且完成了第一趟還演了第二趟。」

回顧當年小組成員為捐款奔走苦惱，為了談成一場贊助捐款，就如柯一正口中的「閉門羹吃到飽」，然而，隨著企業及個人的相挺贊助，368兒童藝術工程在宜蘭員山展開第一哩路的演出，之後愈來愈多人響應捐款，如今這個工程已累積了135萬人的參與、6萬人的捐款支持，證明了只要堅持就有實現的可能。

面對下一個10年，紙風車盼望號召更多人的同行，一萬名捐款者每月捐款200元，不僅能幫助偏遠鄉鎮早日達成演出目標、對離島演出的巨額交通支出也能進行輔助，更不用提每場演出中消耗極大的觀眾座椅、交通住宿、節目單和雨衣等費用，也都能獲得最及時的支援。

(旺報)