2016網貸成交量 陸破2兆元大關
據和訊網3日報導，網貸之家聯合盈燦諮詢最新發佈的《中國P2P行業2016年年報》估算2016年全年網貸行業成交量達到2兆638億元（人民幣，下同），相比2015年全年成交量9823億元增長110%； 2016網貸雙11單日再次突破100億元達到116.07億元，反映P2P網貸行業仍獲大量投資人青睞，估算2017年全年網貸成交量或超過3.2兆元。
但在數量上，截至2016年12月底，網貸行業正常營運平台達到2448家，較2015年底減少985家，維持逐級減少的走勢，預計2017年仍將進一步下降，或將跌至1200家左右。
另隨著成交量穩步上升，P2P網貸行業貸款餘額也同步走高。截至2016年底，網貸行業總體貸款餘額已達到8162.24億元，較2015年同期上升了100.99%。
從省市分布來看，北京、上海、廣東三個地區的貸款餘額排名前三位，2016年底的貸款餘額分別爲3003.29億元、1900.48億元、1535.56億元，三個地區占全國貸款餘額的比例爲78.89%。
(旺報)
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