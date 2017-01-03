財政困頓 委內瑞拉發50億美元債券救急

金融時報報導，陷入財困的委內瑞拉政府以私募方式發行50億美元新公債，籌措其急需要的現金來購買進口糧食和藥品，以應付目前最緊急的重要民生用品缺乏問題。

全球新興市場集團（GEM）表示，從新公債的發行到執行都是根據其建議而來。路透根據2名債券交易商透露的消息報導，這筆新債是由中國海通國際證券承銷。

GEM北美部門負責人布朗（Christopher Brown）預期這次發債將能提振委國經濟，緩解其糧食與醫藥等供應短乏問題。委國這次發行的公債在2036年到期，票面利率為6.5％，是委國5年來首度發行公債。目前委國央行尚未證實這起交易。

(工商)