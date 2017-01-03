巴西監獄發生血腥暴動 造成56人死亡

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巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）監獄上周日發生血腥暴動，至少造成56人死亡，部分囚犯甚至慘遭斬首，成為巴西逾20年來最嚴重的監獄暴動，獄方已於周一上午掌控局面。巴西監獄人滿為患，暴動時有所聞，本次起因為幫派衝突。

(工商)