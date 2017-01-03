川普提名美貿易代表 對中強硬
美國候任總統川普提名被視為鷹派的雷根政府貿易官員萊特（Robert Lighthizer）出任貿易代表，萊特為鷹派，且對中國強硬。
美聯社說，萊特貿易談判經驗豐富，曾批抨保守派承諾自由貿易。川普也對中國貿易持強硬態度，曾表示要對中國進口貨品課重稅。
美國貿易代表負責與其他國家進行雙邊貿易談判，萊特先前曾指控中國從事不公平貿易行為。
川普強調，新政府會爭取以美國工人優先的貿易協議。萊特曾代表美國完成保護美國重大經濟領域的協定。在雷根政府時期，萊特曾任美國副貿易代表，曾對自由貿易提出公開質疑。
川普揚言，在本月20日上任的第一日將簽署行政命令，讓美國退出泛太平洋貿易夥伴關係協定，與各國開展雙邊談判，又揚言會將中國列為貨幣操縱國，對中國入口產品開徵45%關稅。
(中時電子報)
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