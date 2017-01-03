網球》盧彥勳開紅盤 印度清奈奪首勝
台灣網球一哥盧彥勳，ATP巡迴賽印度清奈站作為2017新賽季首個賽事，雖然2日雙打失利，但3日單打首輪順利開胡，6比2、6比1擊敗摩爾多瓦阿爾伯特(Radu Albot)挺進次輪。
ATP巡迴賽印度清奈站為，盧彥勳雙打搭檔德國貝格曼(Andre Begemann)失利，不過單打首輪開紅盤。生涯首度碰上世界排名97阿爾伯特，首盤開局雙方互破，不過1比2後盧彥勳連下5局，6比2先下一城。次盤盧彥勳上演同樣劇本，第3局破發後再度連拿5局，花1小時6比2、6比1挺進次輪。
盧彥勳曾在2005年及2015年奪雙打冠軍，今年雙打無緣晉級，不過單打仍有希望，次輪對手是世界排名27大會第3種子、西班牙左手球員28歲維諾拉斯（AlbertRamos-Vinolas）。
(中時電子報)
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