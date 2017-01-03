全台唯一！周子瑜老師將到南強工商授課
南強工商與台灣演藝之光周子瑜在韓國就讀的「翰林演藝藝術高等學校」等5校簽訂姊妹校，周子瑜的老師們將來台授課、交流，共同培育新人，表現優異者，甚至還可與韓國經紀公司簽約培育，一圓明星夢。
南強校長利政南表示，去年底率團前往韓國，參訪漢城大學、演藝藝術學校與經紀公司，與周子瑜就讀的學校「翰林演藝藝術高等學校」等5校簽訂姊妹校。
除了姊妹校，南強更與韓國經紀公司「K-ART SCHOOL」（JIN Entertainment）簽訂合作備忘錄，導入韓國培育的訓練方式，提供更多的舞台。
「學生只要放在對的地方，都是第一名！」 利政南指出，擔任校長7年來，除更新校內設備，更結合業界資源，培育學生考取證照，「畢業不再等於失業，反而是嶄新的開始。」
利政南畢業於南強影視科，在紙風車等兒童劇團擔任編導多年，更是紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程發起人之一，將業界表演藝術資源導入校園，把劇團的實作經驗轉換成課程，結合業界資源與經驗。
利政南獲得國中技藝教育人員表揚、新北市藝術教育貢獻獎「活動奉獻獎」，日前更統籌規劃2016年國際少年運動會開幕、閉幕演出，獲各界讚賞。
(中時)
關鍵字：南強工商、韓國、翰林演藝藝術高等學校、周子瑜
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